Groupe Crit : bien orienté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Groupe Crit se distingue en matinée, sur un gain de 2,7% à 65,8 euros. Le titre bénéficie du soutien d'Oddo BHF qui a rehaussé sa recommandation à 'surperformer' tout en portant son objectif de 70 à 80 euros. Malgré une activité Multiservices toujours sous pression, le groupe devrait bénéficier d'une amélioration du marché du Travail Temporaire. Sur la base de ses nouvelles estimations, le broker note que la valorisation du groupe est particulièrement modeste (3,3x l'EBITDA 2022e et 5x l'EBIT), largement en-deçà des références historiques (respectivement 5,1x et 7,4x). La prise en compte de la monétisation du CICE rendra ces ratios encore plus attractifs.