Groupe Crit annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d'Openjobmetis coté à Milan

(Boursier.com) — Le Groupe CRIT annonce la signature de Memoranda of Understanding portant sur l'acquisition, directe et indirecte, de la totalité des titres détenus par les sociétés Omniafin S.p.A, M.T.I. Investimenti S.r.l. et Plavisgas S.r.l. dans le capital de la société OPENJOBMETIS, société de droit italien dont les actions (12.285.294 actions en circulation, 1.083.906 actions autodétenues) sont admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Milan (Segment STAR - géré par Borsa Italiana, Bourse italienne : OJM).

L'acquisition serait réalisée en numéraire à un prix de 16,50 euros par action OPENJOBMETIS, intégralement financée sur fonds propres et porterait la participation de Groupe CRIT dans Openjobmetis à 57,7% du capital et 53,6% des droits de vote (yc actions auto détenues). Groupe Crit a adressé au Conseil d'administration de la Société Openjobmetis un courrier l'informant de ces acquisitions, afin qu'il puisse se prononcer sur la réalisation d'une due diligence confirmatoire dans le respect des règles applicables en la circonstance.

Groupe CRIT prévoit de finaliser l'acquisition en début d'année 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence et l'approbation du Gouvernement italien. Le Président et le Directeur Général de la société ainsi que les principaux cadres dirigeants ont toute la confiance du groupe et conserveront leurs fonctions actuelles.

En cas de réalisation de l'opération, Groupe Crit déposera une offre publique d'achat sur le solde des actions au prix de 16,5 euros par action, offre qui pourrait être suivie d'un retrait obligatoire si les conditions requises sont réunies.

En 2022, avec un marché du travail temporaire estimé à 15,7 MdsE, l'Italie se positionne comme le 4o marché en Europe continentale. Openjobmetis, sixième acteur du travail temporaire sur ce marché, est présent sur tout le territoire avec un réseau de 150 agences et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 768 ME (560 ME sur 9 mois en 2023).

Openjobmetis a par ailleurs annoncé mardi 19 décembre 2023 l'acquisition de la société Just on Business qui réalise un CA annuel de plus 100 millions d'euros lui permettant de se renforcer significativement sur son marché domestique. Groupe Crit se réjouit de cette acquisition qui lui permet étendre sa couverture géographique à l'Italie et constitue une avancée majeure dans son positionnement en Europe. Grâce à cette opération, Groupe Crit devrait dépasser les 3,3 MdEUR de chiffre d'affaires annuel sur une base proforma et la part à l'international devrait représenter la moitié de l'activité travail temporaire.

