Groupe CRIT : 73 ME de bénéfices en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2019, le Groupe CRIT réalise une performance solide avec un niveau d'activité toujours élevé malgré le ralentissement du marché du travail temporaire sur la seconde partie de l'exercice. L'Ebitda ressort à un niveau historique de 170,1 millions d'euros, en progression de plus de 14% (après impact IFRS 16). La marge opérationnelle est de 6,8%. L'Ebitda comparable, c'est-à-dire hors impact IFRS 16 du Groupe, est en progression de 3,5 ME soit 2,3%. Elle s'établit à 152,5 ME. La marge d'Ebitda progresse de 10 points de base à 6,1% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 128,3 ME (127,8 ME hors impact IFRS 16).

Le résultat net part du Groupe ressort à 73 ME, intégrant une charge d'impôt additionnelle de16,6 ME liée à sortie du CICE. Le taux d'imposition passe ainsi de 29,9% en 2018 à 42,7%.

Structure financière solide

Avec une capacité d'autofinancement de 211,8 ME, 622,3 ME de capitaux propres et une trésorerie nette de 222 ME (après intégration de 68,2 ME de dettes liées à IFRS 16), le Groupe dispose d'une situation financière solide.

Maintien du dividende 2019

Confiant dans sa capacité à traverser la crise sanitaire actuelle, le Conseil d'Administration de Groupe Crit a décidé de maintenir le dividende. Il proposera à l'Assemblée générale du 5 juin 2020 un dividende net par action de 1 euro.