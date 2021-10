Groupe Crit : 17% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Groupe Crit se monte à 533,9 millions d'euros, en croissance de 17,1% à périmètre et change constants, par rapport au 3e trimestre 2020 (456 ME).

Sur le 3e trimestre, l'activité travail temporaire continue de s'améliorer significativement, grimpant à 459,2 ME avec une croissance de +13,6% (à périmètre et change constants). Comme attendu, cette intensification de la reprise intègre un effet de base relatif à la crise sanitaire de 2020 et le redémarrage de la demande sur les principaux secteurs clients. Sur le pôle multiservices, la progression s'établit à +47,6% (à périmètre et change constants) pour un total de 80,6 ME.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Crit se monte à 1,478 milliard d'euros (1,27 MdE à même date en 2020), en croissance de 17,1% à périmètre et change constants.