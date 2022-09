Groupe CIS : les comptes du groupe salués par la bourse

(Boursier.com) — Le Groupe CIS grimpe de 5,7% de retour à 9 euros ce vendredi, alors que le groupea enregistré au 1er semestre un chiffre d'affaires à données publiées de 157,1 ME, en croissance de 21,8% par rapport au 1er semestre 2021. L'activité a bénéficié de la montée en puissance des contrats majeurs signés en 2021 en Eurasie et du démarrage réussi de contrats stratégiques LNG offshore en Afrique subsaharienne ainsi que d'un impact positif de l'évolution des taux de change. A taux de change constant, le chiffre d'affaires s'élève à 147,3 ME, en progression de 14,2%.

CIS a enregistré une progression de son résultat opérationnel courant de 37% à 7,1 ME, qui surperforme la croissance du chiffre d'affaires (+22%). La marge opérationnelle courante s'élève ainsi à 4,5% du chiffre d'affaires, dans le prolongement de la profitabilité enregistrée en 2021 (4,4%) et des plans de performance mis en oeuvre qui portent pleinement leurs effets.

Le résultat net part du groupe affiche une progression significative de 158% à 6,3 ME, contre 2,5 ME au 1er semestre 2021, sous les effets conjugués des bonnes performances opérationnelles et de l'amélioration du résultat financier.

La qualité des résultats enregistrés sur le 1er semestre a permis au Groupe de renforcer ses capitaux propres qui ressortent à 63,4 ME. Au 30 juin 2022, le niveau de trésorerie s'élève à 52,9 ME, pour un endettement bancaire de 24,6 ME en réduction de 3 ME.

Le groupe entend accélérer son développement dans les secteurs de l'énergie, des mines, des infrastructures et des armées en mettant à profit les nombreuses opportunités identifiées.

Fort d'une expertise mondialement reconnue et d'une gamme complète de services intégrés, le Groupe prévoit ainsi de dépasser le seuil des 300 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice en cours...

"À ce stade nous tablons sur un ROC annuel de 13,1 ME, soit une croissance de 11% et sur un RNPG de 7,7 ME, en hausse de 50% grâce aux effets devises (impact estimé à 3 ME sur le résultat financier et 1 ME sur le ROC) dont les conséquences positives attendues sur l'année se sont déjà concrétisées sur le S1" commente Portzamparc qui vise un cours de 13,20 euros avec un avis à l'achat.