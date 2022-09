Groupe Casino : nouveau partenariat

(Boursier.com) — BUT , Conforama, MDA Company, le groupe Casino et Intermarché, ont annoncé un nouveau partenariat à l'achat sur les biens techniques avec la création de la centrale d'achats baptisée Sirius Achats. Le partenariat sera opérationnel pour les prochaines négociations commerciales annuelles 2023. Cette centrale d'achats sera chargée de négocier les conditions d'achats des différentes enseignes en France auprès des plus gros fournisseurs internationaux de produits électrodomestiques. En associant les volumes des leaders français de l'équipement de la maison (BUT et Conforama), de l'e-commerce (Cdiscount), de la distribution alimentaire (Groupe Casino et Intermarché) et de la distribution de proximité de produits techniques (MDA-GPDIS-Pulsat), Sirius Achats "se positionne comme un acteur majeur des biens techniques et a l'ambition d'accompagner ses partenaires industriels dans les prochains défis commerciaux et environnementaux à venir". Le partenariat a pour objectif d'optimiser les achats de l'ensemble de ces enseignes en favorisant le développement des produits responsables, par exemple faiblement consommateurs d'énergie, éco-conçus, réparables. Chaque enseigne continuera par ailleurs à animer indépendamment ses points de vente et ses sites e-commerce, en respectant la singularité de chacune et leur politique commerciale.

La centrale d'achat vient se substituer à Mano, centrale d'achat non-alimentaire commune à Conforama et au groupe Casino.