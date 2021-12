Groupe Canal+ : un investissement garanti de plus de 600 ME sur trois ans dans le cinéma français et européen

(Boursier.com) — Le groupe Canal+ et les organisations du cinéma ont annoncé un nouvel accord prolongeant jusqu'en 2024 au moins un partenariat de plus de 30 ans. L'accord a été signé entre Canal+ et les organisations du cinéma français, représentées par le BLIC, le BLOC et l'ARP. L'accord prévoit notamment un investissement garanti de plus de 600 ME pour les trois prochaines années dans le cinéma français et européen pour Canal+ et Ciné+, ainsi qu'un avancement de la fenêtre de Canal+ dans la chronologie des médias six mois après la sortie en salles, conforme à son statut renouvelé de premier contributeur du cinéma français et européen. L'accord comprend aussi une fenêtre de droits exclusifs pour Canal+ de 9 mois minimum, pouvant aller jusqu'à 16 mois avec la deuxième fenêtre, et une meilleure capacité d'exposition et de circulation des oeuvres sur les antennes de cinéma du groupe Canal+.

Les signataires appellent par ailleurs de leurs voeux l'adoption de la nouvelle chronologie des médias proposée par les organisations du cinéma et un aménagement de la réglementation par les pouvoirs publics pour que cet accord entre en vigueur le plus rapidement possible et sécurise de manière pérenne le financement de la filière.