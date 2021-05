Groupe BPCE : Thierry Cahn succède à Pierre Valentin

(Boursier.com) — Le conseil de surveillance de Groupe BPC,E qui s'est tenu le 27 mai à la suite de l'Assemblée générale, a élu Thierry Cahn, par ailleurs président du conseil d'administration de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à la présidence du conseil de surveillance du Groupe BPCE, en remplacement de Pierre Valentin.

Eric Fougère, par ailleurs président du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche- Comté a été élu vice-président du conseil de surveillance du Groupe BPCE.

Le conseil de surveillance a tenu à remercier chaleureusement Pierre Valentin pour son engagement et à saluer sa contribution pour le groupe et toutes ses entreprises durant son mandat de président du conseil de surveillance .

Pierre Valentin, ancien président du conseil de surveillance du Groupe BPCE commente : C'est avec émotion que je quitte aujourd'hui la présidence du conseil et après avoir vécu des moments forts de la vie de notre groupe comme sa profonde transformation et son développement dans cette période inédite de crise sanitaire. Je veux aujourd'hui exprimer ma profonde fierté d'avoir été à vos côtés durant ces moments historiques et je souhaite à Thierry Cahn qui prend mon relais au conseil les plus grandes réussites .

Thierry Cahn, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE ajoute : Avec l'ensemble des membres du conseil de surveillance, je tiens à rendre aujourd'hui hommage à Pierre Valentin. Je salue le travail accompli et son engagement remarquable au service de l'intérêt général dans un contexte inédit de crise sanitaire. Je me réjouis de prendre son relais et je souhaite accomplir mon mandat de président du conseil de surveillance du Groupe BPCE dans la bienveillance et l'humilité. Le Groupe, dont les performances sont remarquables, a su faire face aux nouveaux défis. Dans un contexte économique et sociétal qui évolue en permanence, il a toutes les capacités pour s'adapter. Le conseil de surveillance satisfera pleinement à ses missions, en harmonie avec tous les dirigeants du Groupe. Il veillera, comme il a su le faire depuis sa création, au bon fonctionnement de l'entreprise et de toutes ses composantes, à sa stratégie, à la protection des collaborateurs, aux risques, ainsi qu'au respect absolu des valeurs coopératives. Nos sociétaires et nos clients doivent rester au centre de nos actions. Soyons fiers d'appartenir à ce bel édifice, dont les racines sont profondes et bien vivantes .

Le directoire du Groupe BPCE, dont le mandat court jusqu'en mai 2023, demeure inchangé. Le conseil de surveillance du Groupe BPCE comprend 19 membres, élus pour une durée de 6 ans.