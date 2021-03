Groupe BPCE : du nouveau au Comité de direction générale

(Boursier.com) — Le conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni sous la présidence de Pierre Valentin, a approuvé la nomination de Béatrice Lafaurie, directrice générale en charge des Ressources humaines. Elle sera membre du comité de direction générale.

Béatrice Lafaurie succède à Catherine Halberstadt, qui sera nommée directrice générale en charge du pôle Solutions et Expertises financières, et remplacera dans cette fonction Dominique Garnier qui devient directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

A partir du 22 mai, le comité de direction générale du Groupe BPCE sera composé de :

- Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE ;

- Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de proximité et Assurance, membre du directoire ;

- Béatrice Lafaurie, directrice générale en charge des Ressources humaines, membre du directoire ;

- Jean-François Lequoy, directeur général en charge des Finances et de la stratégie, membre du directoire ;

- Nicolas Namias, directeur général de Natixis, membre du directoire ;

- Laurent Benatar, directeur général adjoint Technologies et Opérations ;

- Jacques Beyssade, secrétaire général en charge du Juridique, de la Gouvernance, de la Conformité, du Contrôle permanent et des Relations de Place ;

- Géraud Brac de La Perrière, directeur général adjoint, directeur des Risques du groupe ;

- Jean-Yves Forel, directeur général en charge de la Banque de proximité en Europe et du Projet des Jeux de Paris 2024 ;

- Catherine Halberstadt, directrice générale, en charge du pôle Solutions et Expertises financières;

- Yves Tyrode, directeur général en charge de l'Innovation, de la Data et du Digital.