Groupe Bogart : un 3ème trimestre en amélioration

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2020, le groupe Bogart a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60,5 ME contre 67,9 ME au 3ème trimestre 2019, soit en repli limité de 10,9% traduisant une amélioration séquentielle par rapport au 1er semestre 2020 (-31,8% au 1er semestre 2020) dans un environnement toujours impacté par la crise sanitaire du Covid-19. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année ressort ainsi à 155,4 ME contre 207,1 ME sur la même période de 2019.

À périmètre (intégration des parfumeries Pascal, Milady, Gottman) et changes constants, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ressort en retrait de 11,4% contre -34,0% au 1er semestre 2020. En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, la variation du chiffre d'affaires est de -26,8% à données comparables.

Le Groupe rappelle que le second semestre est structurellement plus profitable et qu'une fermeture administrative au-delà du 1er décembre aurait un impact significatif sur le résultat de l'exercice.

La société se dit toujours à l'écoute d'opportunités d'acquisitions.