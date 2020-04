Groupe Bogart : l'EBITDA en forte progression

Groupe Bogart : l'EBITDA en forte progression









Crédit photo © Bogart

(Boursier.com) — A l'issue de cet exercice 2019, le chiffre d'affaires du Groupe Bogart s'élève à 303,3 ME, soit 1,8 fois le chiffre d'affaires 2018 publié, grâce notamment à un excellent 4ème trimestre 2019 (+20,7% sur ce seul trimestre).

Les charges opérationnelles courantes sont restées maîtrisées dans ce contexte de changement de taille. Les charges de personnel ressortent à près de 67 ME au 31 décembre 2019 contre 36,2 ME au 31 décembre 2018 publié, sous l'effet de l'intégration de Distriplus (l'effectif moyen passe ainsi de 1 277 au 31 décembre 2018 à 1 981 au 31 décembre 2019).

L'EBITDA du Groupe ressort à 43,5 ME au 31 décembre 2019, en très forte hausse. Il tient compte du solide redressement de Distriplus et de l'application de la norme IFRS 16 - Contrats de locations à compter du 1er janvier 2019 (impact positif de +24 ME). Hors IFRS 16, l'EBITDA 2019 s'élève à 19,3 ME à comparer à 16,2 ME au 31 décembre 2018 en données publiées et 11,7 ME en données proforma 2018.

Le résultat opérationnel ressort à 17,6 ME au 31 décembre 2019 à comparer à 15,9 ME au 31 décembre 2018 en données publiées et 6,3 ME en données proforma. Il tient compte d'une reprise sur provisions de 7 ME (liée à un badwill résiduel suite à l'intégration de Distriplus).

Hors IFRS 16, le résultat opérationnel s'élève à 17,2 ME au 31 décembre 2019.

Après prise en compte du résultat financier de -4,8 ME (dont -2,8 ME liés à l'application de la norme IFRS16), et d'une charge d'impôts de -2,7 ME, le résultat net part du Groupe s'élève à 10,1 ME au 31 décembre 2019 à comparer à 13,7 ME au 31 décembre 2018 publié et 2,2 ME en données proforma.