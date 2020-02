Groupe Bogart : Distriplus dope le chiffre d'affaires 2019

Crédit photo © Bogart

(Boursier.com) — A l'issue de son exercice 2019, Groupe Bogart voit son chiffre d'affaires s'élever à 302,3 ME, soit 1,8x le chiffre d'affaires 2018. L'année 2019 a en effet été marquée par l'intégration en année pleine de la société Distriplus qui permet de réaliser un solide changement de dimension en franchissant le cap symbolique des 300 ME de chiffre d'affaires.

Groupe Bogart réalise un très bon 4ème trimestre, avec un chiffre d'affaires consolidé de 95,2 ME contre 78,9 ME au 4ème trimestre 2018, en forte hausse de +20,7%. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est stable, à 78,3 ME contre 78,4 ME au 4ème trimestre 2018.

Groupe Bogart qui publiera ses comptes en avril prochain, prévoit une progression très significative de son EBITDA en 2019 par rapport au proforma 2018 de 10,8 ME, Distriplus s'étant fortement redressé et contribuant positivement sur 2019. Le Groupe rappelle que les pleins effets des leviers stratégiques mis en place pour continuer à améliorer la rentabilité sont attendus pour l'exercice 2020.