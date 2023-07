Groupe Bleecker : le 3e trimestre reste dynamique

(Boursier.com) — Le Groupe Bleecker annonce des revenus locatifs (chiffre d'affaires) consolidés de 7,22 millions d'euros pour le 3e trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2022 (4,62 ME pour le 3e trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2021). Les revenus locatifs sont en croissance de 56,23%.

Cette variation positive résulte principalement des premiers loyers perçus au titre des baux récemment conclus ou renouvelés sur les actifs immobiliers des Sarl Gabrielli (Paris 15e) et Molière (Paris 8e) ainsi qu'à l'évolution favorable des indices de révision des loyers.

L'activité locative a été dynamique puisque marquée par la signature de 5 nouveaux baux, d'une durée allant de 9 à 12 ans selon les baux, pour une surface totale cumulée de 4.356 m2 environ, portant pour partie sur un immeuble situé à Gennevilliers et pour le solde sur deux immeubles situés à Paris (1er et 9e arrondissements).

Sur 9 mois, le cumul des revenus locatifs grimpe à 22 ME (14,58 ME un an plus tôt). Il est en croissance de 50,9%.

Perspectives

Bleecker demeure confiant dans la poursuite de sa stratégie, grâce notamment à son positionnement qui est un atout majeur. Compte tenu du contexte économique généré par la situation macroéconomique et internationale, Bleecker se réserve la faculté d'étudier de nouvelles pistes d'investissement.