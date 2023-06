Groupe Berkem : une meilleure répartition des risques ?

(Boursier.com) — Groupe Berkem campe sur les 5 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé la signature d'un protocole d'accord pour la création d'une joint-venture avec Groupe Dolidol, premier acteur panafricain du secteur de la mousse polyuréthane, de la literie et de la menuiserie industrielle, pour l'implantation d'un site de production et de commercialisation de résines alkydes en Côte d'Ivoire.

Avec un montant d'investissement total de 5 ME (supporté à hauteur de 49% par Groupe Berkem et à hauteur de 51% par Groupe Dolidol), cette nouvelle usine de production de résines alkydes sera la première située en Afrique de l'Ouest francophone. Elle desservira depuis la Côte d'Ivoire les pays frontaliers de cette dernière tels que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Niger et le Libéria ainsi que les pays d'Europe.

Prévue pour un démarrage au premier trimestre 2024, la structure de cette joint-venture sera dotée d'une capacité de production estimée à 5.000 tonnes par an en première phase.

"Si l'internationalisation reste au coeur de ses priorités, cette 'JV industrielle' et commerciale est une première pour le groupe et devrait permettre une meilleure répartition des risques afin d'accroître sa présence sur le continent africain" souligne Portzamparc qui vise un cours de 8 euros en restant à l'achat sur le dossier.