Groupe Berkem : "très bon démarrage" de l'exercice 2022

(Boursier.com) — Groupe Berkem annonce ses résultats annuels 2021, son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 et fait le point sur son activité et ses perspectives. Le groupe fait ainsi part d'une forte croissance du chiffre d'affaires 2021 de 14% à 46,1 ME et d'une marge d'EBITDA à 20%. La direction souligne un "très bon démarrage" de l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires de 13,8 ME au 1er trimestre et confirmation des objectifs financiers du groupe pour 2024.

Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, a déclaré : "L'année 2021 a constitué une étape structurante dans l'histoire de Groupe Berkem. La réalisation de notre introduction en Bourse début décembre est venue parachever un exercice solide, à la fois sur le plan commercial et financier. Au-delà des chiffres, nous avons au cours des derniers mois démontré la pertinence de notre stratégie visant à répondre aux attentes croissantes des industriels en termes de naturalité. Nous commercialisons désormais des résines 100% biosourcées destinées au marché de la peinture, garantissant une performance équivalente aux produits conventionnels tout en restant compétitifs. Fidèles à notre mission et en ligne avec les engagements pris lors de notre introduction en Bourse, nous sommes bien positionnés pour assurer une croissance saine et rentable sur les prochaines années. En conséquence, nous réitérons nos objectifs financiers à horizon 2024."

Anthony LABRUGNAS, Directeur Financier de Groupe Berkem, ajoute : "La performance enregistrée sur l'année 2021 démontre la capacité de Groupe Berkem à améliorer sa rentabilité tout en poursuivant une croissance organique ambitieuse. Les premiers mois de 2022 démontrent la même dynamique vertueuse et ce, malgré un contexte de marché marqué par des tensions sur nos approvisionnements. Les investissements consentis sur les derniers exercices, notamment pour notre filiale Lixol, commencent également à porter leurs fruits. Enfin, grâce au succès de notre introduction en Bourse, nous avons renforcé nos capacités financières, permettant ainsi l'optimisation de la structure financière du Groupe."

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 le 21 juillet 2022 (après clôture des marchés).