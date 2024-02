Groupe Berkem : signature d'un accord définitif avec Givaudan concernant l'acquisition de Naturex Iberian Partners

(Boursier.com) — Groupe Berkem annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Givaudan, leader mondial de la création d'arômes et de parfums (code ISIN : CH0010645932 - mnémonique : GIVN), concernant l'acquisition de Naturex Iberian Partners (site industriel de Givaudan à Valence - Espagne).

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : "Nous sommes heureux d'accueillir au sein de notre Groupe les équipes du site de Valence (Espagne) et de bénéficier de leur savoir-faire éprouvé en extraction végétale, renforçant la proposition de valeur de notre pôle d'activités "Santé, Beauté et Nutrition". Cette nouvelle acquisition structurante nous permet de poursuivre la dynamique d'internationalisation engagée l'année dernière avec notre implantation en Amérique du Nord. Le site dont nous nous portons acquéreur, sur lequel nous prévoyons d'engager des investissements conséquents, devrait nous permettre de renforcer notre outil industriel dédié à l'extraction végétale et d'augmenter significativement notre capacité de production pour répondre à la demande croissante des industriels en solutions durables."

Alex Wild, Head Operations Taste & Wellbeing chez Givaudan, ajoute : "Nous sommes convaincus que l'accord conclu ce jour ouvre de nouvelles perspectives pour le site industriel de Valence (Espagne) et ses équipes. Nous sommes également ravis du partenariat long-terme avec le Groupe Berkem qui va nous permettre de poursuivre la production des ingrédients marins sur le site afin de continuer à servir nos clients pour les années à venir. Nos équipes vont à présent travailler main dans la main pour assurer une transition fluide garantissant la continuité de nos opérations et la qualité de nos services."