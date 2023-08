Groupe Berkem : relais de croissance confirmés

(Boursier.com) — Groupe Berkem recule de 1,4% à 4,28 euros ce mardi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 28 ME, relativement stable par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 qui s'élevait à 28,2 ME. Le chiffre d'affaires du pôle 'Construction & Matériaux' s'est établi sur le semestre à 12,5 ME en recul de 7% par rapport au 1er semestre 2022, fortement impacté par le ralentissement de l'usage du bois dans le marché de la construction.

Par ailleurs, le pôle 'Hygiène & Protection' est en léger recul de 2%, impacté également par le contexte adverse que connaît le secteur du bâtiment, avec un chiffre d'affaires semestriel à 6,5 ME. Le pôle Santé, Beauté & Nutrition connaît quant à lui une progression de +6,5%, soutenue par une bonne dynamique commerciale du Groupe avec le lancement de nouveaux produits en cosmétique et la signature d'accords de distribution à travers le monde.

Enfin, le pôle 'Industrie' a poursuivi sa trajectoire de croissance, notamment grâce aux nouveaux débouchés commerciaux assurés avec l'acquisition de Biopress réalisée début avril 2023, et enregistre 0,4 ME de chiffre d'affaires au 1er semestre 2023.

"Nous retenons de nos échanges que le groupe dispose de différents relais de croissance (nouveaux lancements pôle "Santé, Beauté & Nutrition", redressement filiale US, etc.) grâce aux investissements passés afin de réduire son exposition au marché du bâtiment dès le S2" commente Portzamparc qui précise que "compte tenu de la détente de l'inflation, la tonalité se veut rassurante concernant le rebond des marges sur l'exercice... À ce stade, nous maintenons notre scénario (CA 2023 : 56,8 ME +9,6% ; EBITDA : 7,8 ME +25,8%, soit marge 13,7% +1,8pt), induisant un net rebond de la croissance au S2 (+22% sur une base un peu plus favorable), et confirmons notre opinion 'Acheter', avec un objectif de cours de 8 euros" conclut l'analyste.