Groupe Berkem : réalisation de l'acquisition d'i.Bioceuticals Inc

(Boursier.com) — Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, annonce aujourd'hui la réalisation de l'acquisition d'i.Bioceuticals Inc, leader de la distribution nord-américain exclusif des ingrédients nutritionnels du néerlandais INC (International Nutrition Company), auprès de INC.

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : "Fort de son savoir-faire en extraction végétale et plus spécifiquement du marché des antioxydants à visée santé, le Groupe Berkem a su concevoir des solutions biosourcées couvrant un large panel de segments d'activité, notamment sur le marché Santé, Beauté & Nutrition. C'est sur ce marché en forte croissance que nous avons souhaité réaliser cette acquisition qui va nous permettre d'adresser directement le segment très porteur des compléments alimentaires sur le marché dynamique du continent nord-américain. Grâce à son partenariat historique avec INC, i.Bioceuticals est lié au Groupe Berkem depuis de nombreuses années et cette implantation devrait être de nature à rassurer le marché. En sécurisant des capacités de distribution aux États-Unis, le Groupe Berkem accélère son internationalisation tout en restant fidèle à son ADN visant à proposer des solutions d'origine naturelle."

i.Bioceuticals est le distributeur nord-américain exclusif des composés naturels issus de pépins de raisins et d'écorce de pin du groupe néerlandais INC, fournissant des compositions spécifiques d'OPC1. Ces composés sont reconnus pour leurs importants bienfaits pour la santé, notamment oculaire, de la peau, ou encore des systèmes vasculaires et immunitaires.