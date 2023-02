Groupe Berkem réagit bien aux annonces

(Boursier.com) — Groupe Berkem grimpe de 3,2% à 6,20 euros ce vendredi, alors que l'acteur de référence de la chimie du végétal a annoncé la réalisation de l'acquisition d'i.Bioceuticals Inc, leader de la distribution nord-américain exclusif des ingrédients nutritionnels du néerlandais INC (International Nutrition Company), auprès de INC.

i.Bioceuticals est le distributeur nord-américain exclusif des composés naturels issus de pépins de raisins et d'écorce de pin du groupe néerlandais INC, fournissant des compositions spécifiques d'OPC1. Ces composés sont reconnus pour leurs importants bienfaits pour la santé, notamment oculaire, de la peau, ou encore des systèmes vasculaires et immunitaires.

"Le groupe a historiquement démontré sa capacité à intégrer des acquisitions ciblées et entend accélérer cette stratégie avec des cibles de tailles plus importantes, à l'international et sur des marchés connexes" commente Portzamparc qui souligne que "cette acquisition va lui permettre à la fois de distribuer directement en Amérique du Nord sa gamme complète de principes actifs antioxydants et d'élargir son offre biosourcée au marché de la Nutraceutique en plein essor. Dans l'attente d'un contact société, nous confirmons notre opinion 'Acheter' en ciblant un cours de 8 euros" conclut l'analyste.