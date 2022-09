Groupe Berkem : Le résultat net ressort en hausse de 37,2% à 1,9 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Le Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal annonce ses résultats semestriels pour l'exercice clos le 30 juin et arrêtés par le Conseil d'Administration du 28 septembre. Le CA semestriel ressort à 28,1 ME en croissance de 11,5% avec une progression soutenue du carnet de commandes. La marge d'EBITDA est en recul du fait de la hausse des prix des matières premières, couverte progressivement par une hausse des prix engagée à partir de mai 2022. Le résultat net du Groupe ressort malgré tout en hausse de 37,2% à 1,9 ME au 30 juin 2022.

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : "Les résultats que nous avons générés sur la période démontrent toute la résilience de notre modèle, fondé sur une croissance organique saine et un positionnement sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Malgré un EBITDA en recul, principalement du fait de l'inflation des prix à laquelle nous faisons face sur l'ensemble de nos matières premières, nous avons fait très tôt le choix d'appliquer des hausses de prix sur nos produits qui devraient à terme neutraliser cet effet. Ce premier semestre fût également l'occasion de réaliser de nombreux investissements commerciaux qui contribueront à notre croissance organique future. Nous avons aussi opéré une rationalisation de notre politique de financement, qui nous permet aujourd'hui d'afficher une amélioration significative de notre résultat net. En couplant cette stratégie au financement de 50 MEUR que nous avons obtenu fin juillet, Groupe Berkem est en mesure de poursuivre sa stratégie sélective d'acquisitions sur le court et moyen termes."

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 : 20 octobre 2022 (après clôture des marchés).