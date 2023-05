Groupe Berkem : le résultat net part du groupe ressort à -1,57 ME en 2022

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires annuel de Groupe Berkem a atteint 51,6 ME, en progression de 12% par rapport à l'exercice 2021. Sur l'année, le pôle Extraction végétale contribue à hauteur de 31% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2022, soit 15,9 ME. Le pôle Formulation contribue à hauteur de 69% du chiffre d'affaires consolidé pour s'établir à 35,6 ME. Ce chiffre d'affaires issu du pôle formulation progresse fortement en 2022, notamment grâce à l'accélération de la demande de solutions biosourcées dans le secteur de la construction, mais également sur le marché de la lutte antiparasitaire.

En 2022, les coûts des produits et services vendus s'élèvent à 35,6 ME, en hausse de +24% par rapport à 2021. Cette augmentation résulte de la hausse du prix des matières premières, de la main d'oeuvre directe et du prix de l'énergie, dues au contexte géopolitique. Ainsi, la marge brute du Groupe s'établit à 15,9 ME en 2022.

Groupe Berkem a réalisé d'importants investissements en 'R&D' et en affaires réglementaires dans le but de renforcer ses innovations "produits" et de sécuriser les demandes d'autorisation de mise sur le marché. 1,7 ME a été investi en 2022, soit 4,5 fois le montant investi en 2021.

En parallèle, Groupe Berkem a augmenté ses frais marketing et ventes afin de promouvoir les produits et activités du Groupe auprès d'un public cible, mais également renforcé ses équipes avec de nombreux recrutements réalisés pour accompagner la croissance du Groupe.

Ainsi, en 2022, le résultat opérationnel courant s'est établi à 1,1 ME, contre 6,5 MEUR en 2021, et le résultat opérationnel à -0,5 ME. L'EBITDA du Groupe atteint 6,19 ME, contre 9,4 ME en 2021 et la marge d'EBITDA s'établit à 12%.

En 2022, les charges et produits financiers s'élèvent à - 0,87 ME et l'impôt sur les sociétés à -0,17 ME. En conséquence, le résultat net part du Groupe ressort à -1,57 ME en 2022, contre 1,20 ME en 2021.

Position de trésorerie au 31 décembre 2022

Le 26 juillet 2022, le Groupe renforçait sa structure financière par la mise en place d'un financement de 70 ME, dont 63,5 ME de dette senior auprès d'un pool de 6 banques françaises et 6,5 ME en Obligations Relance.

Ces ressources financières assurent au Groupe des moyens élargis pour réaliser des opérations de croissance externe. Au 31 décembre 2022, seuls 21 ME avaient été tirés sur les 70 ME.

Au 31 décembre 2022, Groupe Berkem disposait d'une solide trésorerie de 11,5 ME.

Confirmation des objectifs financiers pour 2024

Le Groupe confirme son ambition de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 85 millions d'euros à horizon 2024 suite aux opérations de croissance externe réalisées. Au même horizon, l'objectif du Groupe est d'atteindre une marge d'EBITDA de l'ordre de 25%.

Prochaine publication financière :

-Assemblée Générale Annuelle : le 22 juin 2023 (contrairement à ce qui avait été annoncé le 27 avril 2023)

-Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : le 31 juillet 2023 (après clôture des marchés).