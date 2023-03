(Boursier.com) — Groupe Berkem lance sa nouvelle gamme d'eaux florales 100% naturelle à 97,5% organique, H2Olixir, destinée aux industriels de la Santé, et de la Beauté. H2Olixir se décline en deux solutions :

- Eau de menthe poivrée : valorisée pour ses propriétés antioxydantes, rafraichissantes et purifiantes, elle peut être notamment utilisée pour les masques de visage, sérums, crèmes cheveux etc.. ;

- Eau de mélisse : valorisée pour ses vertus antioxydantes, apaisantes et astringentes, elle peut être utilisée pour les soins de la peau, des cheveux, les déodorants, etc.

Cette nouvelle gamme est issue du procédé de dessication visant à sécher les plantes pour en extraire l'eau contenue dans celles-ci, en conservant les bénéfices des végétaux d'origine. Par cette méthode, la nouvelle gamme d'eaux florales est dite upcyclée, issue de l'agriculture biologique, certifiée COSMetic Organic and natural Standard - COSMOS (Cosmétiques biologiques et naturels) et respectueuse des cycles saisonniers.

Avec le lancement de cette gamme, Groupe Berkem entend répondre aux attentes des industriels de la cosmétique, en demande de toujours plus de naturalité à intégrer à leurs solutions conventionnelles. La gamme H2Olixir est amenée à s'étendre à d'autres végétaux aux propriétés bénéfiques pour les produits cosmétiques.

Groupe Berkem présentera sa nouvelle gamme d'eaux florales les 28, 29 et 30 mars 2023 au salon In-Cosmetics à Barcelone.