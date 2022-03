Groupe Berkem lance sa gamme de résines biosourcées

(Boursier.com) — Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, lance sa gamme de résines alkydes, 100% biosourcées à destination du marché de la peinture Bâtiment.

Groupe Berkem déploie son savoir-faire industriel et son innovation au travers de ses deux expertises historiques : l'extraction végétale et la formulation. Au sein de ce second métier, Lixol, filiale du Groupe Berkem depuis son acquisition en 2016, produit et commercialise des résines dites alkydes, connues également sous le nom de glycérophtalique, destinées aux industries de la peinture, des vernis, des produits de traitement des bois et des encres formulées. Groupe Berkem a investi dans le développement de son portefeuille avec pour objectif de transformer les produits existants (huiles végétales, matières premières issues de la chimie organique et solvants pétroliers) vers des solutions biosourcées.

Le laboratoire de recherche et développement de Lixol a oeuvré à la confection d'une résine élaborée à partir de matières premières d'origine biosourcée et renouvelables, pouvant se substituer aux matières premières d'origine pétrochimique. L'une des caractéristiques innovantes et inédites de cette résine est l'utilisation d'un solvant 100% biosourcé. Cette nouvelle gamme biosourcée, issue de cette recherche et destinée à la formulation de peinture décorative à haut extrait sec et à faible impact environnemental, offre la même performance qu'un produit conventionnel : dureté dans le temps, bonne performance de séchage, dureté et capacité de résistance au vieillissement, etc...

Cette solution s'adresse au marché de la peinture du bâtiment. Groupe Berkem entend étendre cette gamme écoresponsable à ses autres marchés, comme l'industrie ou l'encre d'imprimerie.

Cette nouvelle résine 100% biosourcée "Naturaglyp 100 S" sera présentée pour la première fois à l'occasion du Salon EuroCoat du 29 au 31 mars 2022 à Paris.