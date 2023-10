(Boursier.com) — Groupe Berkem, lance Novaterm, un système-piège anti-termite connecté et raisonné. Ce produit vient compléter la gamme de solutions proposées par Groupe Berkem destinées au pôle 'Hygiène & Protection'.

Novaterm s'adresse plus spécifiquement aux professionnels de la lutte anti-termite. Ce nouveau produit bénéficie d'une double innovation dans l'univers des systèmes-pièges, en assurant tout d'abord à l'applicateur plus d'autonomie et d'efficacité par l'intermédiaire d'une application installée sur son smartphone, lui permettant d'optimiser ses déplacements et de maitriser les quantités de pièges et de biocides qu'il doit gérer. D'autre part, Novaterm intègre, via la technologie Synerkem, un suractivateur végétal développé par Groupe Berkem qui réduit de manière significative la teneur de la formule en biocides conventionnels, tout en garantissant une performance équivalente.

Novaterm a été présenté aux professionnels de contrôle des espèces nuisibles et parasites, à l'occasion du salon Parasitec qui s'est tenu à Paris les 25 et 26 octobre 2023.