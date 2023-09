Groupe Berkem lance Biombalance, sa nouvelle gamme d'ingrédients actifs sur le marché de la Nutraceutique

(Boursier.com) — Le Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, annonce le lancement de Biombalance, sa nouvelle gamme d'ingrédients actifs premium à destination du marché de la Nutraceutique.

Issue du savoir-faire historique de Groupe Berkem en extraction végétale et en développement d'actifs, la gamme d'ingrédients premium Biombalance vient répondre à la demande de compléments alimentaires agissant sur l'équilibre du microbiote intestinal, un enjeu de santé affectant des millions de personnes à travers le monde.

Grâce à une connaissance et une expertise approfondie des plantes et de leurs molécules actives, Groupe Berkem a sélectionné des ingrédients agissant sur l'équilibre microbiotique, permettant de restaurer la barrière intestinale, de réduire le stress oxydatif et de restaurer la tolérance immunitaire.

Produit phare de cette nouvelle gamme, Symgrape est un ingrédient actif premium composé à partir de l'extraction de polyphénols de pépins de raisins, une des activités historiques de la société, eux-mêmes rigoureusement sélectionnés, issus d'un approvisionnement durable et dotés d'importants bienfaits scientifiquement prouvés pour la santé intestinale.

Avec cette nouvelle gamme, Groupe Berkem se renforce sur un marché de la Nutraceutique en pleine expansion, et plus spécifiquement sur le segment des compléments alimentaires à destination de la santé intestinale, estimé à 38,8 milliards de dollars en 2021 et qui devrait connaître une croissance de près de 9% par an d'ici 2031.

Ce lancement de produits s'inscrit également dans le prolongement de l'acquisition d'i.Bioceuticals en février 2023, qui avait permis au Groupe Berkem de s'implanter en Amérique du Nord, premier marché de la Nutraceutique à l'échelle mondiale, où Groupe Berkem distribue déjà ses actifs naturels depuis plusieurs dizaines d'années.

Trois ingrédients premium supplémentaires disposant de vertus reconnues pour la santé du microbiote humain, composent la gamme Biombalance au côté de Symgrape : Symint, Mallowsym et Symthym.

Groupe Berkem présentera sa nouvelle gamme Nutraceutique pour les compléments alimentaires les 25 & 26 octobre 2023 au salon SupplySideWest à Las Vegas.

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, a déclaré : "Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir proposer aujourd'hui à nos clients une gamme d'ingrédients actifs naturels, offrant des bienfaits pour la santé humaine scientifiquement prouvés par des preuves de concept. Avec le lancement de Biombalance, nous poursuivons la stratégie d'élargissement de notre offre que nous avions initiée avec l'acquisition d'i.Bioceuticals en début d'année, crédibilisant encore davantage notre positionnement sur ce marché en forte croissance. Nous sommes convaincus que nous pouvons valoriser au mieux notre expertise historique en matière d'extraction végétale au sein de ce segment d'activité particulièrement stimulé par l'innovation et attentif à la naturalité des produits."