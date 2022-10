Groupe Berkem : la croissance ressort à 8,6% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au cours du 3e trimestre 2022, l'activité du Groupe Berkem a enregistré un chiffre d'affaires de 11,2 millions d'euros (+2%).

A fin septembre 2022, le chiffre d'affaires atteint 39,3 ME, en progression de +8,6% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2021 (36,2 ME de chiffre d'affaires).

Position de trésorerie

Le 26 juillet 2022, la société a annoncé la mise en place d'un financement de 70 ME, dont 63,5 ME de dette senior auprès d'un pool de 6 banques françaises et 6,5 ME en Obligations Relance. Ces nouvelles ressources financières assurent au Groupe des moyens élargis pour réaliser des opérations de croissance externe. A ce jour, via ce dispositif, le Groupe a activé une ligne de financement de 18,5 ME.

Olivier Fahy, Président Directeur Général de Groupe Berkem, indique : "Malgré un contexte économique adverse, nous avons su poursuivre au 3e trimestre notre dynamique de croissance organique. Celle-ci a bénéficié de la hausse des prix engagée pour faire face à l'augmentation des coûts sur nos matières premières ainsi que des investissements industriels réalisés cette année. Ces derniers démontrent aujourd'hui des bénéfices solides et tangibles, qui se reflètent notamment dans les résultats affichés par notre filiale Lixol. A cela s'ajoute la mise en place d'un financement de 70 ME, venant renforcer notre position de trésorerie tout en nous assurant la latitude nécessaire pour procéder à des acquisitions sur le court et moyen termes. La conjugaison de tous ces éléments nous rend particulièrement confiants en la capacité du Groupe à consolider sa position d'acteur de référence de la chimie du végétal au service des industriels".