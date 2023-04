Groupe Berkem étend son réseau de distribution dédié à ses ingrédients cosmétiques en signant un partenariat avec Kreglinger pour le Royaume-Uni

(Boursier.com) — Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, annonce aujourd'hui avoir signé un accord de distribution avec Kreglinger, acteur majeur de la distribution d'ingrédients de spécialités, pour l'ensemble de ses ingrédients cosmétiques à destination du marché britannique.

Fondée à Anvers en 1797, Kreglinger est l'une des dernières entreprises indépendantes de distribution d'ingrédients spécialisés sur le marché européen. Ses activités principales comportent notamment la promotion et la distribution d'ingrédients spécialisés trouvant leurs applications sur des marchés finaux aussi divers que l'alimentation, la cosmétique ou encore la protection des cultures. La société dispose par ailleurs d'un service cosmétique ayant vocation à fournir à ses clients les conseils les plus adaptés à la création de nouvelles solutions grâce à sa large gamme de matières premières d'origine naturelle et biologique.

Groupe Berkem a choisi de s'associer à cet acteur reconnu pour distribuer ses ingrédients cosmétiques au Royaume-Uni, l'un des marchés les plus importants en Europe, à destination des industriels soucieux d'accroître la naturalité de leurs produits. Le Groupe continue ainsi de renforcer sa stratégie d'expansion internationale pour la distribution de ses produits.

Éric MOUSSU, Directeur Commercial de Groupe Berkem, a déclaré : "Groupe Berkem poursuit et renforce avec ce nouvel accord la stratégie d'internationalisation de ses solutions destinées au marché de la cosmétique. Le Royaume-Uni constitue l'un des trois principaux marchés pour cette industrie en Europe et nous sommes fiers de nous associer à un groupe tel que Kreglinger pour y distribuer nos ingrédients. Nous sommes en effet convaincus que l'expérience et l'expertise acquises par Kreglinger nous permettront d'accroître nos parts de marché sur ce territoire très porteur."

Wim ARNOUTS, CEO de Kreglinger, ajoute : "Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui proposer à nos clients britanniques la gamme d'ingrédients d'origine végétale de Groupe Berkem. Celle-ci devrait susciter un intérêt certain parmi les industriels du secteur de la cosmétique, en recherche constante d'innovation et désirant plus que jamais bénéficier des vertus accordées aux produits biosourcés."