(Boursier.com) — Groupe Berkem étend sa gamme d'eaux florales 100% naturelle à 97,5% organique, H2OLIXIR, destinée aux industriels de la Santé et de la Beauté.

Groupe Berkem lance deux nouveaux produits composés d'extraits végétaux aux qualités naturelles particulièrement recherchées dans la composition de nombreux produits cosmétiques, à savoir : l'eau de lavande et l'eau de thym.

"L'extension de notre gamme H2OLIXIR est une nouvelle preuve de la capacité de Groupe Berkem à innover sur un marché traversé par des enjeux importants de naturalité et de performance. Avec ces deux nouvelles solutions aux multiples applications et aux vertus reconnues, nous entendons adresser de nouveaux segments à forte valeur ajoutée du marché de la cosmétique tout en garantissant à nos clients leur caractère naturel, biologique et un sourcing réalisé en France", déclare Eric Moussu, Directeur commercial de Groupe Berkem.