(Boursier.com) — Groupe Berkem et SOPREMA officialisent leur collaboration. Celle-ci vise à mettre sur le marché un panneau isolant PAVATEX en fibres de bois intégrant une solution anti-fongique biosourcée unique, développée et formulée par le Groupe Berkem. Bénéfices de la solution : augmenter les performances et la résistance des panneaux d'isolation face aux microorganismes, et prolonger leur durabilité. Une nouvelle illustration de l'engagement du Groupe Berkem à accompagner la transition écologique des acteurs de la construction.

"Le développement d'une solution unique répondant aux besoins du marché est le résultat de la rencontre entre nos deux Groupes et la mise en commun de nos expertises techniques. Pour le Groupe Berkem, ce contrat de collaboration s'inscrit dans la continuité de son engagement à accompagner la transition des substances chimiques vers des solutions écoresponsables et biosourcées. Le Groupe renforce ainsi son positionnement de référent de la chimie du végétal au service des industriels" déclare Olivier Fahy, Président Directeur Général de Groupe Berkem

"Le Groupe SOPREMA propose des solutions performantes, innovantes et responsables, qui répondent aux enjeux des bâtiments d'aujourd'hui et de demain. La collaboration avec le Groupe Berkem s'inscrit dans notre stratégie R&D globale visant à augmenter la part de matériaux biosourcés dans nos productions. Ce partenariat offre à nos panneaux en fibre de bois PAVATEX, des performances techniques optimales, et consolide notre position d'acteur responsable, notamment en proposant la 1ère solution à faible impact sur le marché" conclut Pierre-Etienne BINDSCHEDLER, Président de SOPREMA