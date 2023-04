Groupe Berkem : en croissance de 5% au premier trimestre

(Boursier.com) — Au 31 mars 2023, le chiffre d'affaires de Groupe Berkem pour les trois premiers mois de l'année 2023 atteint 14,5 ME, en hausse de 5,1% sur un an.

Le pôle Construction & Matériaux s'établit à 6,4 ME de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023, en croissance de +2,1%. Le pôle Hygiène & Protection, quant à lui, augmente de +18,3% depuis 2022, pour afficher un chiffre d'affaires de 3,5 ME au T1 2023. Le chiffre d'affaires d'i.Bioceuticals, acquisition réalisée auprès de INC, est intégralement comptabilisé depuis le 15 février 2023, portant ainsi le chiffre d'affaires du pôle Santé, Beauté & Nutrition à 4,5 ME au T1 2023, en croissance de 1%.

Berkem confirme son ambition de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 85 millions d'euros à horizon 2024 suite aux opérations de croissance externe réalisées. Au même horizon, l'objectif du Groupe est d'atteindre une marge d'EBITDA de l'ordre de 25%.

Berkem a décidé de présenter ses comptes 2022 aux normes IFRS. Compte tenu des ajustements que cette conversion nécessite, les résultats annuels 2022, ainsi que le rapport financier 2022, seront désormais publiés le 16 mai 2023 après bourse.