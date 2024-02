Groupe Berkem : décalage de l'objectif de rentabilité 2025 à horizon 2027

(Boursier.com) — Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, annonce son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui ressort à 52,4 ME (+1,6%) vs 2022 :

* Une poursuite de la bonne dynamique commerciale du pôle d'activité "Santé, Beauté & Nutrition"

* Une persistance des tensions sur les pôles "Hygiène & Protection" et "Construction & Matériaux"

* Un renforcement du pôle d'activité "Industrie" grâce aux investissements stratégiques réalisés par le Groupe

Le groupe annonce par ailleurs le décalage de l'objectif de rentabilité 2025 de Groupe Berkem à horizon 2027 en raison de l'acquisition du site de Givaudan à Valence pour développer l'outil industriel.

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, a déclaré : "Malgré un exercice marqué par de fortes tensions sur certains de ses marchés historiques, Groupe Berkem a su prouver la résilience de son modèle tout au long de cette année. La dynamique d'investissements en R&D, en développement commercial et en croissance externe que nous avons initiée et que nous entendons poursuivre, à démontrer en 2023 son potentiel. Ce fût notamment le cas sur notre pôle "Santé, Beauté & Nutrition" via les nombreux lancements de produits que nous avons réalisés, ou encore sur notre pôle "Industrie", qui se structure pour adresser au mieux les besoins croissants des industriels en solutions biosourcées innovantes capables d'intégrer la chimie conventionnelle. Comme ce fût le cas pour i.Bioceuticals et Biopress en 2023, le site industriel de Givaudan dont nous annonçons l'acquisition aujourd'hui doit nous permettre d'intégrer de nouveaux marchés porteurs et d'accroître significativement nos capacités de production actuelles. L'année qui débute devrait donc être marquée par de nouveaux investissements visant à assurer la montée en puissance de ce nouveau site, offrant au Groupe de nouvelles perspectives de développement et le positionnant encore davantage en référence de la chimie du végétal au profit de toutes les industries, en France et à l'international."