Groupe Berkem annonce le succès de la mise en place d'un financement de 50 ME

(Boursier.com) — Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal annonce aujourd'hui le succès de la mise en place d'un financement auprès d'un pool de 6 banques françaises, ainsi que l'émission d'Obligations Relance en France.

Anthony LABRUGNAS, Directeur Financier de Groupe Berkem déclare : "Le succès du financement senior du Groupe témoigne de l'attractivité de la Société et de la confiance de nos partenaires bancaires. Fort de ses nouvelles ressources financières, le Groupe dispose désormais de moyens élargis pour mener à bien de futures opérations de croissance externe."

L'opération de financement se compose de la mise en place, au profit de la société Berkem Développement, filiale détenue à 100% par Groupe Berkem, d'un Prêt de Refinancement d'un montant total de 12 millions d'euros (comprenant deux tranches de respectivement 7,8 millions d'euros amortissable et 4,2 millions d'euros in fine), d'une ligne de Crédit d'Investissement de 6,5 millions d'euros (comprenant deux tranches de respectivement 4,2 millions d'euros et 2,3 millions d'euros), d'une ligne de Crédit Renouvelable de 5 millions d'euros et d'une ligne de Crédit de Croissance Externe de 40 millions d'euros dont 20 millions d'euros confirmés.

TP ICAP Midcap était le conseil financier exclusif de Berkem Développement et coordinateur de l'opération. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et Helia Conseil étaient co-arrangeurs mandatés. Le pool bancaire est composé de 6 prêteurs : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, la Banque Palatine, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, le Crédit Lyonnais et la Banque Postale.

Fieldfisher est intervenu en tant que conseil de Berkem Développement sur les aspects dette senior et obligataires, et Bryan Cave Leighton Paisner était conseil du pool bancaire senior.

Enfin, Berkem Développement a émis 6,5 millions d'euros d'Obligations Relance souscrites par le fonds Obligations Relance France (poche d'investissement gérée par Eurazeo Investment Manager) et par le fonds Obligations Relance France - Eurazeo Investment Manager.