Groupe Berkem : accord de distribution en Thaïlande et en Corée du Sud avec Azelis

(Boursier.com) — Groupe Berkem a signé un accord avec Azelis, fournisseur mondial majeur de services d'innovation dans les secteurs de la chimie de spécialité et des ingrédients alimentaires, pour la distribution de ses ingrédients cosmétiques en Thaïlande et en Corée du Sud.

Azelis constitue un partenaire de confiance pour les entreprises souhaitant développer leurs activités sur les marchés de l'Asie du Sud-Est. La société dispose d'une présence étendue dans la région, avec des bureaux et des laboratoires dédiés au secteur du Personal Care à travers la zone Asie-Pacifique, ainsi que des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de produits chimiques dans le monde entier. Azelis Asie-Pacifique fournit un portefeuille complet de solutions innovantes pour les secteurs des sciences de la vie et des produits chimiques industriels à travers de multiples applications.

Avec ce nouvel accord de distribution et dans la continuité des accords conclus précédemment, Groupe Berkem affirme et renforce sa stratégie de maillage international via des distributeurs spécialisés, sur les marchés de l'industrie cosmétique thaïlandais et sud-coréen, pour ses ingrédients d'origine végétale. L'industrie cosmétique thaïlandaise, en pleine croissance, représente le 3ème marché le plus important de l'ASEAN, après l'Indonésie et les Philippines, portée par la demande croissante des consommateurs pour des produits cosmétiques innovants et de haute qualité. Quant au marché de la cosmétique sud-coréen, il est l'un des plus importants au monde, en particulier dans le domaine des soins de la peau. Les consommateurs coréens sont connus pour être très exigeants en matière de qualité et d'innovation des produits de beauté.

Aucun détail financier n'a été communiqué.