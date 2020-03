Groupe Beneteau prend ses précautions face au Covid-19

Crédit photo © RecBoat

(Boursier.com) — Le Groupe Beneteau suit au quotidien l'évolution de l'épidémie Covid-19. Dans un contexte global difficile à prévoir et qui évolue de jour en jour, l'impact de cette situation sur les activités du groupe est limité.

En conformité avec les recommandations des autorités sanitaires et par mesure de protection de ses collaborateurs, tous les événements et les déplacements dans les zones infectées ont été annulés ou reportés à une date ultérieure.

Afin d'optimiser à la fois la prévention de l'infection et l'accompagnement de ses équipes, le Groupe Beneteau a mis en place des dispositifs de précaution et d'information sur l'ensemble de ses sites de production, en France et à l'étranger. Il encourage également ses collaborateurs à privilégier les réunions à distance afin d'éviter les déplacements.

A ce jour, l'activité commerciale du Groupe se trouve peu affectée par l'épidémie.

Baisse de commandes pour le nautique mais...

Pour l'activité Habitat de loisirs, l'essentiel des prises de commandes a été effectué au 1er semestre. Le prochain rendez-vous commercial d'envergure est prévu en France au mois de juin et est à ce jour maintenu.

Pour l'activité Bateau, les principaux salons nautiques de l'hémisphère nord (Europe et Amérique du Nord) -zones sur lesquelles le Groupe réalise 80% de son chiffre d'affaires Bateau- se sont tous tenus au 1er semestre de l'exercice. Les organisateurs de plusieurs salons nautiques régionaux en Asie et au Moyen-Orient ont fait le choix d'annuler ou de reporter leurs évènements.

Le marché asiatique représente moins de 4% du chiffre d'affaires de la division Bateau (3,9% sur l'exercice 2018-2019) dont 75% sont réalisés en Chine. Les marchés chinois et plus généralement asiatiques sont en repli depuis plusieurs années, comme indiqué lors de précédentes communications. Cette baisse des commandes est donc antérieure à l'apparition de l'épidémie Covid-19. Le repli des ventes sur ces marchés avait été intégré aux perspectives communiquées le 4 février 2020 pour l'exercice en cours.

Sur les 26 sites de production opérés par le Groupe Beneteau dans le monde, deux sont situés dans les régions du Frioul Vénétie Julienne et de l'Emilie-Romagne. A l'heure actuelle, ces deux usines italiennes fonctionnent normalement.

Pas de rupture d'approvisionnements

Concernant les approvisionnements en provenance de pays touchés par l'épidémie Covid-19 (Chine et Italie), le Groupe ne déplore aucune rupture et observe même un redémarrage de la production des usines chinoises concernées. Le retard actuellement pris dans la chaîne d'approvisionnement sera compensé par la mise en place de transports aériens. La production du Groupe Beneteau n'est donc que très marginalement impactée par l'épidémie de Covid-19 à date.

Un point général sur les perspectives à court et moyen terme du Groupe Beneteau sera présenté lors de la publication du plan stratégique le 29 avril prochain.