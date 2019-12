Groupe Bénéteau : du nouveau à bord !

(Boursier.com) — La nomination de Jean-Paul Chapeleau en qualité de Directeur Général Délégué en charge des Etudes Industrielles, des Achats et des Bureaux d'Etudes sera proposée au Conseil d'Administration du Groupe Bénéteau, le 18 décembre, avec effet immédiat.

Jean-Paul Chapeleau est actuellement Directeur Général des marques Jeanneau et Prestige, et intervient en tant que conseiller du PDG au Comité de direction générale du Groupe.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, les missions de Jean-Paul Chapeleau seront d'aligner les ressources de développement et les ressources industrielles avec l'offre marques et produits ; de dynamiser les développements de produits et les adapter par segments aux enjeux des marques et de l'industrie.

Christophe Caudrelier (Directeur Général Délégué en charge de l'Excellence Opérationnelle), travaillera en étroite collaboration avec Jean-Paul Chapeleau, notamment sur le sujet des études industrielles. Il les validera ainsi que les investissements liés.