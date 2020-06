Groupe Bel / Unibel : émission d'un financement obligataire de 150 M$

(Boursier.com) — Le Groupe Bel annonce le succès de sa première émission obligataire privée sous format USPP en droit français. Elle est de 150 millions de dollars à échéance novembre 2035 (15 ans) auprès d'investisseurs institutionnels, en partenariat avec Crédit Agricole CIB (agent de placement principal), Société Générale et Rabobank (agents de placement adjoints).

Le placement affiche un coupon de 3%. La date d'émission est prévue le 30 novembre 2020.

L'objectif de cette transaction est d'optimiser la structure financière du Groupe. La diversification des sources de financement a été initiée en 2012 avec l'émission d'une première émission obligataire privée sous format Euro PP de 160 ME à 6 ans et 7 ans, complétée en 2013 par un Schuldschein en euro et dollar, en 2017 par une obligation publique inaugurale de 500 ME à 7 ans et en 2019 par un placement privé sous format Euro PP de 125 ME à 8 et 10 ans intégrant des critères environnementaux et sociaux.

Le groupe Bel parvient, avec cette opération menée à des conditions financières particulièrement attractives, à allonger la maturité moyenne de sa dette tout en renforçant sa dette en dollar du fait de la progression de ses opérations aux Etats-Unis.