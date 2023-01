Groupe Bel : succès de l'emprunt SLSL

(Boursier.com) — Groupe Bel annonce le succès de son emprunt "Sustainability-Linked Schuldschein Loan" multi-devises, multi-tranches, pour un montant de 195 millions d'euros et 120 millions de dollars auprès de grands institutionnels européens et internationaux.

Les arrangeurs de cette opération sont : Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC Trinkaus et Société Générale.

L'opération s'appuie sur des critères extra-financiers en ligne avec son Sustainability-Linked Financing Framework publié en octobre 2022. Elle a été très largement sur-souscrite, à des conditions financières attractives, démontrant ainsi la confiance des prêteurs dans les engagements financiers et responsables du Groupe Bel.

Frédéric Médard, Chief Impact Officer de Bel, en charge de la Finance et de la RSE, précise : "Malgré la forte pression sur le marché des SSD, Bel a clôturé avec succès un prêt Sustainability- Linked Schuldshein pour poursuivre sa dynamique de croissance responsable et rentable dans le futur. Cette transaction, a été largement sursouscrite (200 ME annoncés contre 315 ME au final), avec une maturité moyenne supérieure à 5 ans et grâce à un grand nombre d'investisseurs européens et internationaux. Cela témoigne de la confiance accordée par nos partenaires financiers, dans la solidité de la structure financière de notre Groupe et de son modèle de croissance durable, et démontre l'attractivité de ses perspectives de développement".

Cette opération comporte plusieurs tranches :

- 195 ME : 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans et 12 ans, soit à taux variable soit à taux fixe,et dont 20 ME de Namensschuldverschreibung ;

- 120 M$ : 3 ans et 5 ans, à taux variable.

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour couvrir les besoins généraux du Groupe et accompagner sa croissance.