Groupe Bel : bonne performance opérationnelle au 2e trimestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le groupe Bel enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1,691 milliard d'euros comparé à 1,737 MdE au 1er semestre 2020, soit un retrait facial de -2,7%. L'effet de change a un impact défavorable de -3,9%, soit 67,4 ME, en raison notamment de l'appréciation de l'euro face au dollar US.

La croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à +0,7% pour le semestre, en prenant en compte le retraitement de l'hyperinflation en Iran. Après un 1er trimestre affecté par un important effet de base défavorable, la croissance au 1er trimestre 2020 ayant été soutenue de façon atypique par le contexte de crise sanitaire mondiale.

Le résultat opérationnel du Groupe atteint 109 ME pour le 1er semestre 2021, en retrait de -38% par rapport à celui du 1er semestre 2020.

Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2021 recule à 67 ME (105 ME au 30 juin 2020).

Situation financière

La situation financière du groupe Bel reste saine et solide, avec une dette financière nette de 719 ME au 30 juin 2021 (dont 101,3 ME au titre des passifs de droits d'usage - IFRS 16), contre 584,1 ME au 31 décembre 2020 (dont 111,1 ME au titre des passifs de droits d'usage). Cette dégradation s'explique principalement par l'acquisition de 17,56% additionnel du capital du groupe MOM en avril 2021 pour un montant de 152 ME, conformément à la promesse de vente (call), consentie par les actionnaires minoritaires en 2016. A l'issue de cette opération, Bel détient 82,5% des actions ordinaires du groupe MOM. Les capitaux propres du groupe s'élèvent maintenant à 1 844,8 ME, contre 1 858,7 ME au 31 décembre 2020.

Le Groupe dispose toujours d'une forte liquidité à la fois en cash et en lignes de crédit non tirées. Au 30 juin 2021, les excédents de trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 441 ME et les lignes de crédit non tirées sont de 820 ME avec des maturités 2023 et 2024.

Afin d'optimiser sa structure financière et de bénéficier de conditions de financement attractives, le Groupe avait réalisé en juin 2020 une émission obligataire privée sous format USPP en droit français de 150 millions de dollars à échéance novembre 2035 (15 ans), qui avait obtenu un grand succès auprès d'investisseurs institutionnels.

Perspectives 2021

Pour le 2e semestre de l'exercice 2021, le groupe Bel anticipe un environnement économique et financier général encore difficile, marqué de nouveau par la volatilité des devises, l'orientation défavorable des prix des matières premières, ainsi que par une situation économique et géopolitique au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord instable. De même, l'évolution de la pandémie liée à la Covid-19 comportant de nombreuses incertitudes et impactant la visibilité sur les mois à venir, le groupe Bel renouvelle sa posture de prudence.

Dans ce contexte, le groupe devrait bénéficier de la poursuite de la bonne tendance commerciale sous-jacente de géographies clés comme les États-Unis, le Canada et la Chine, ainsi que de la forte dynamique positive de MOM. Ces leviers de croissance, qui devraient soutenir la performance ces prochains mois, s'inscrivent en parfaite cohérence avec les choix stratégiques effectués ces dernières années, destinés à renforcer le leadership du groupe Bel sur le marché du snacking sain en développant son offre sur ses trois territoires complémentaires que sont le lait, le fruit et le végétal.

En parallèle, le Groupe renouvelle son ambition de contribuer à la lutte contre le changement climatique et à un nouveau modèle agro-industriel positif. Il confirme notamment cibler l'atteinte de ses objectifs de réduction carbone des Scopes 1 et 2 d'ici la fin de l'année5.

A la suite de la conclusion d'une promesse unilatérale d'achat le 18 mars 2021 et de l'obtention d'un avis favorable unanime des instances représentatives du personnel consultées, le Groupe Bel et le Groupe Lactalis ont signé le 13 juillet 2021 un accord portant sur la cession d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer, ainsi que Bel Shostka Ukraine, en échange de 1.591.472 actions Bel détenues par Lactalis (23,16% du capital de Bel). Cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe Bel qui vise à élargir ses activités au-delà des produits fromagers pour renforcer sa position d'acteur majeur du snacking sain. La réalisation définitive de l'opération, qui reste soumise à l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, devrait intervenir d'ici la fin du troisième trimestre 2021.

Antoine Fiévet, Président-Directeur Général du groupe Bel, commente : "Le 1er semestre a été marqué par d'importantes disparités à travers le monde. Si le 1er trimestre avait été affecté par un effet de base comparable défavorable liée à la pandémie de Covid-19, un net effet de rattrapage a pu être observé au 2e trimestre avec une solide croissance organique et la bonne performance de nombre de nos marques coeur, malgré des difficultés persistantes dans les pays du Proche et du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord. L'excellente performance de MOM et la poursuite de notre trajectoire de croissance soutenue dans les marchés d'Amérique du Nord et de Chine valident les choix stratégiques que nous avons engagés et la pertinence de notre plan de transformation, dont l'objectif est de poursuivre la construction du leadership du groupe Bel sur le marché du snacking sain. Ces leviers de croissance pour le Groupe seront clés pour construire un avenir durable et devraient continuer à soutenir notre performance au prochain semestre".