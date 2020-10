Groupe Aures : sous pression

(Boursier.com) — Le Groupe Aures recule de près de 3% à 15,10 euros ce vendredi en bourse de Paris. Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires de groupe s'est établi à 22,09 millions d'euros (27,77 ME un an plus tôt), en repli de 20,4% (-18,4% à taux de change constant). Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'est établi à 65 ME (85 ME un an plus tôt), soit une baisse de 23,5% (-23,3% à taux de change constant).

Même si la crise COVID-19 continue à lourdement affecter l'activité du groupe, le 3e trimestre 2020 a montré un ralentissement de la baisse du chiffre d'affaires -20,4% (-47% au 2e trimestre 2020).

Les entités du groupe qui contribuent le plus à ce ralentissement sont l'Allemagne (+29,3% par rapport au T3 2019) et RTG (+3,9% en monnaie locale par rapport au T3 2019). L'activité est désormais en recul de -23,5%à fin septembre 2020 contre -25% à fin juin 2020.

Perspectives

L'impossibilité de statuer sur une date de la fin de la crise COVID-19 rend toute prévision totalement hasardeuse... Néanmoins, la volonté du groupe, pour 2020, dans l'hypothèse d'une stabilisation de la crise sanitaire, est de terminer l'année avec un résultat opérationnel positif... "Le groupe reste lourdement impacté par la crise sanitaire sur ce trimestre, ce qui nous amène en première approche à réviser notre scenario de CA 2020 de 94,5 ME (-18,5%) à 91 ME (-21,4%), soit un T4 attendu en baisse de 17%, et à abaisser notre TP de 20 à 19,5 euros" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier.