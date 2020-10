Groupe Aures : ralentissement de la baisse du chiffre d'affaires au 3e trimestre

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Groupe Aures s'établit à 22,09 millions d'euros (27,77 ME un an plus tôt). Il recule de -20,4% (-18,4% à taux de change constant).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 65 ME (85 ME un an plus tôt), soit un repli de -23,5% (-23,3% à taux de change constant).

Même si la crise COVID-19 continue à lourdement affecter l'activité du Groupe, le 3e trimestre 2020 montre un ralentissement de la baisse du chiffre d'affaires. Elle est limitée à -20,4% (-47% au 2e trimestre 2020). Les entités du Groupe qui contribuent le plus à ce ralentissement sont l'Allemagne (+29,3% par rapport au T3 2019) et RTG (+3,9% en monnaie locale par rapport au T3 2019). L'activité est désormais en recul de -23,5%à fin septembre 2020 contre -25% à fin juin 2020.

Perspectives

L'impossibilité de statuer sur une date de la fin de la crise COVID-19 rend toute prévision totalement hasardeuse. Néanmoins, la volonté du Groupe, pour 2020, dans l'hypothèse d'une stabilisation de la crise sanitaire, est de terminer l'année avec un résultat opérationnel positif.