Groupe Aures : peu de réaction

(Boursier.com) — Aures recule de 0,4% ce jeudi, à 24,90 euros, alors que le groupe est entré en phase finale de négociation pour l'acquisition de 100% des titres de deux sociétés assurant la conception, le développement et la commercialisation de produits logiciels. "L'objectif de cette acquisition est de pouvoir répondre, de manière globale, à tous types et tailles de marchés en proposant non seulement le hardware mais aussi le middleware", explique Aures qui ajoute : "Notre middleware sera un environnement qui pourra fournir aux logiciels de partenaires ou de clients, des services et des fonctionnalités supplémentaires d'interconnexion et de briques applicatives, comme le click & collect, le drive, le self-ordering, le monitoring de parc, etc..."

La cible représente un chiffre d'affaires d'environ deux millions d'euros et emploie, entre-autres, une cinquantaine de développeurs... "Si cette opération ne représente qu'une contribution mineure au CA (2%), elle devrait permettre au groupe d'accélérer son développement et d'élargir sa capacité à répondre à de nouveau marché sur ce segment prometteur des bornes" commente Portzamparc qui reste favorable au dossier.