Groupe Aures : légère croissance du chiffre d'affaires 2022

(Boursier.com) — Groupe Aures a enregistré une légère croissance de son chiffre d'affaires annuel 2022 à 103,5 ME (+4% et -1% à taux de change constants). Cette dernière a été portée par la France, le Royaume-Uni, l'Australie et les Etats-Unis (hors RTG) malgré un contexte mondial où la crise des composants électroniques et les difficultés de la chaîne d'approvisionnements ont pénalisé l'ensemble des acteurs des solutions digitales matérielles pour tous les secteurs du point de vente.

L'activité de l'entité de services américaine RTG (qui se doit de fournir l'entièreté des produits lors des déploiements chez les clients) a été plus fortement pénalisée par les difficultés d'approvisionnement alors la majorité des achats concerne des produits hors groupe.

A court terme, Groupe Aures considère que toute prévision est hasardeuse mais pourrait se fixer pour objectif de renouer avec la croissance en 2023 si les perspectives de l'évolution de l'économie mondiale se confirment d'ici fin 2023 (baisse de l'inflation, évolution favorable de la crise énergétique).