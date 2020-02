Groupe Aures : du mieux au 4e trimestre

Groupe Aures : du mieux au 4e trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 30,9 millions d'euros au 4e trimestre 2019, le Groupe Aures affiche une progression de son activité de +3,8% en taux de change courant par rapport à la même période en 2018.

Aures rappelle que RTG fait partie du périmètre depuis le 16 octobre 2018. Au terme de cet exercice 2019, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 115,9 ME, soit une progression de +12,9% en taux de change courant (+10,5% en taux de change constant). Sur l'exercice 2019 au cours duquel le Groupe a fait face à un fort effet de base et un environnement marché fortement perturbé, l'activité sur le périmètre hors RTG recule de -16,2%.

Le ralentissement de la baisse de l'activité de ce périmètre est confirmé au 4e trimestre (T4 à -7% après -27% au T1 ; -19% au T2 ; -9% au T3).

Ambitions 2020

Le premier objectif pour le Groupe sera de tirer rapidement avantage de la gamme de terminaux (POS) entièrement redessinée. Les investissements (humains et matériels) engagés en 2019 ont permis de créer un ensemble de bornes standard, certifiées CE, CB et/ou UL, modernes, fiables et design pour chaque segment de marché (restauration, retail, hôtellerie, etc...).

Le Groupe est dorénavant en position pour concurrencer les acteurs actuels du marché. Il aura pour objectif de continuer à structurer RTG et de confirmer la stratégie de synergie des deux activités.

Au titre de l'année 2020, le Groupe Aures ambitionne une croissance de son chiffre d'affaires.