Groupe Aures : devrait maintenir son chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — L 'activité d'Aures Technologies, au cours du 3e trimestre, est marquée par une croissance du chiffre d'affaires (+12,91% à change courant). Il ressort à 28,28 millions d'euros (25,04 ME à la même date en 2021).

Les premiers effets bénéfiques des actions menées par le Groupe sur la sécurisation et le renforcement de la chaine d'approvisionnements (diversification des sources d'approvisionnement) se font sentir en fin de trimestre.

La variation du taux de change moyen de l'euro/dollar US impacte positivement la croissance du chiffre d'affaires à taux de change courant.

A taux de change constant, le chiffre d'affaires à fin septembre est quasi-stable (-0,87% à taux de change constants et +4,27% à données publiées). Il ressort à 79,58 ME (76,32 ME en 2021 à même date).

Le Groupe Aures confirme l'objectif de maintenir le chiffre d'affaires attendu pour 2022 à un niveau équivalent à celui de 2021.