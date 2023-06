Groupe Airwell acquiert l'entreprise finistérienne Amzair Industrie

(Boursier.com) — Groupe Airwell a acquis, le 28 juin, Amzair Industrie, concepteur et fabricant de pompes à chaleur pour le résidentiel et le petit tertiaire basé à Plabennec dans le Finistère.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe visant à maîtriser la chaîne de valeur, de la conception, à la production et à la distribution de produits destinés à optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Fort de 25 collaborateurs, Amzair Industrie, qui devient Airwell Industrie, va enrichir et compléter l'écosystème du Groupe Airwell dans la conception et la fabrication de pompes à chaleur 100% françaises et connectées. Depuis 2021, Groupe Airwell travaille à la construction d'une offre globale de solutions basées sur la data, l'Intelligence Artificielle et la connectivité. La maîtrise du cycle amont de production va ainsi accélérer le développement et l'intégration de ces solutions aux produits du Groupe.

Par ailleurs, l'alliance des forces commerciales des deux groupes favorisera le renforcement de leur présence sur l'Ouest de la France et de continuer à s'appuyer sur la force de frappe commerciale du Groupe Airwell tant en France qu'à l'export par sa présence dans plus de 80 pays.

En s'appuyant sur l'expertise et l'outil industriel d'Amzair Industrie, Airwell complète sa large offre en intégrant notamment 3 gammes de pompes à chaleur innovantes et connectées.

Avec la création d'Airwell Industrie, Groupe Airwell poursuit son développement sur un marché porteur en intégrant une nouvelle offre de produits connectés pour l'univers de l'habitat et des bâtiments tertiaires. Cette alliance permettra également un travail commun en recherche et développement par l'addition des expertises techniques, tant thermodynamiques que datas et Intelligence Artificielle des deux pôles de Plabennec (29) et de Montigny-le-Bretonneux (78), siège du Groupe Airwell.

Cette acquisition s'inscrit dans la feuille de route de la dernière levée de fonds. La levée de fonds de 6,1 ME réalisée à l'occasion du transfert des titres de Groupe Airwell sur Euronext Growth Paris est une étape importante de la poursuite du développement du Groupe engagé depuis 2021, en particulier avec le financement d'acquisitions qui contribueront à l'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires de 100 ME d'ici 2025.