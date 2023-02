Groupe ADP vise un retour dès 2023 à un EBITDA au moins égal à celui enregistré en 2019

(Boursier.com) — Groupe ADP a généré un chiffre d'affaires de 4 688 MEUR en 2022, en croissance de + 68,8 % (+ 62,9 % hors intégration d'Almaty depuis mai 2021), sous l'effet de la reprise vigoureuse du trafic, tant à Paris qu'à l'International, et de la forte dynamique des activités de commerces et services, avec un chiffre d'affaires par passager Extime Paris atteignant 27,4 EUR (+ 8,2 % vs. 2021 et + 16,9 % vs. 2019).

L'EBITDA ressort à 1 704 MEUR, en hausse de + 953 MEUR ; et la marge d'EBITDA à 36,4 % du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif d'une marge comprise dans le haut de la fourchette de 32 % à 37 %. Le résultat opérationnel courant est de 936 MEUR, en hausse de + 964 MEUR, dont une amélioration du résultat des entreprises mises en équivalence de + 75 MEUR. Le résultat net part du Groupe (RNPG) atteint 516 MEUR, en hausse de 764 MEUR.

Le groupe propose un dividende, au titre de 2022, de 60% du RNPG soit 3,13 EUR par action, un niveau 3 fois supérieur au plancher cible de 1,00 EUR par action.

ADP vise un retour dès 2023 à un EBITDA au moins égal à celui enregistré en 2019 (supérieur ou égal à 1 772 MEUR) c'est-à-dire avec un an d'avance par comparaison avec les précédentes prévisions.

ADP vise aussi une fourchette cible de marge d'EBITDA inchangée en 2023 (32 % à 37%) et désormais attendue entre 35 % et 38 % en 2024-2025 (contre 35 % à 40 % précédemment) et une cible de CA / Pax Extime Paris réhaussée à 29,5 euros en 2025, contre 27,5 euros précédemment.