Groupe ADP : victime d'une note d'analyste

(Boursier.com) — A contre-courant, Groupe ADP perd 2% à 112,6 euros dans les premiers échanges de la journée. Les dégagements sur le gestionnaire des aéroports parisiens sont à relier à une note de Morgan Stanley qui a dégradé la valeur à 'sous-pondérer'. Les titres des aéroports européens ont augmenté de manière significative au cours des dernières semaines en raison des nouvelles positives sur les vaccins contre le Covud-19, mais avec une reprise du trafic qui prendra environ 2 ans, il faudra des "surprises" pour générer des rendements importants d'ici là. A l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'éléments pour devenir constructif sur le secteur, selon MS.

Pour ADP, le broker évoque un risque de baisse en raison de la réglementation (ou de l'absence de réglementation), de la pression sur le flux de trésorerie disponible provenant des investissements et du commerce de détail. La crise a probablement accéléré les mégatendances, notamment le commerce électronique et la relocalisation en Chine du duty-free, qui limiteront la croissance du secteur et pourraient aplatir la trajectoire des dépenses par passager... Aena et ADP semblent les plus touchés par ce phénomène.