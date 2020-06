Groupe ADP : une dégradation qui pèse

Groupe ADP : une dégradation qui pèse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe ADP sous-performe nettement le marché ce mercredi, en repli marqué de 3% à 93,8 euros. Le flux vendeur sur le gestionnaire des aéroports parisiens est à relier à une note de Bank of America qui a dégradé la valeur à 'sous-performer' tout en ramenant sa cible de 108 à 90 euros. Le broker, qui maintient sa "position sélective" sur les aéroports européens, note que les plateformes du Vieux continent sont confrontées à un rythme de reprise du trafic "de plus en plus divergent".