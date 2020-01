Groupe ADP : un analyste est fan

Groupe ADP : un analyste est fan









(Boursier.com) — Groupe ADP, qui vient d'enchainer six séances de progression puis cinq séances de repli, rebondit de 2% à 117,4 euros en matinée. Le titre du gestionnaire des aéroports parisiens bénéficie du soutien de la Deutsche Bank qui a entamé la couverture du dossier avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 205 euros.

L'opérateur aéroportuaire est une entreprise "fondamentalement attractive" avec une visibilité relativement bonne sur les dividendes et une croissance durable des revenus, souligne la DB, qui estime à environ 5% le taux de croissance annuel moyen des revenus et de l'Ebit sur 2020-2024. Le courtier met en avant le régime réglementaire favorable dans les aéroports parisiens ainsi que la croissance du nombre de passagers estimée à environ 2,7% par an jusqu'en 2025. Il note également l'exposition du groupe au marché de l'aviation turc en croissance structurelle grâce à sa participation d'environ 46% dans TAV Airports.