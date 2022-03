Groupe ADP : Trafic du mois de février en hausse

(Boursier.com) — Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de +6,6 millions de passagers en février 2022 par rapport à février 2021, avec 14,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 62,5% du niveau du trafic groupe du mois de février 2019.

En février 2022, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de +3,3 millions de passagers par rapport à février 2021, avec 4,5 millions de passagers accueillis. Il représente 62,3% du trafic de Paris Aéroport du mois de février 2019. En février 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 2,9 millions de passagers (+2,1 millions de passagers), soit 57,8% du trafic de février 2019, et Paris-Orly 1,6 million de passagers (+1,1 million de passagers), soit 72,9% du trafic de février 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts et accueillent l'ensemble du trafic de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite est fermé. Toutes les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux.

Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le trafic aérien à destination ou en provenance de ces pays est fortement impacté. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4% du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1% du trafic total de TAV Airports, soit 27,9% du trafic international de TAV Airports. Le groupe continue de suivre l'évolution de la situation et, à ce stade, n'anticipe pas que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses hypothèses de trafic.